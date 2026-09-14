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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Президент ФИА питает слабость к Алонсо, но не сможет сделать «Астон Мартин» быстрым»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о словах президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо .

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