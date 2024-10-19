Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды

В тюрьму с конфискацией всего имущества у самих и всех родственников с друзьями ! А самих загнать в шахты пусть погашают долг России

Там не два урода, Там целый преступный синдикат и всех надо в тюрьму и у всех все конфисковывать!

Валерий Каулин

В этом бизнесе национальность значения не имеет! Как-то едем с начальником производства на его машине, а он на каждой колдобине ругается. Говорю ему: "Вот ты вчера был дома у начальника ДСУ. Дом в три этажа, две котельные, в одной комнате живёт семья таджиков, обслуживающая всё это хозяйство. Если бы он не воровал, ты бы сейчас не ругался." А этот "товарищ" абсолютно русский!