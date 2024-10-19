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Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды

Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды

Avia.pro - СМИ Представьте себе: идёт обычное заседание суда, на скамье подсудимых – ни много ни мало, челябинские дорожные магнаты.

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Комментарии
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Tatiana Tykhonova
В тюрьму с конфискацией всего имущества у самих и всех родственников с друзьями ! А самих загнать в шахты пусть погашают долг России
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15 час.
Tatiana Tykhonova
Там не два урода, Там целый преступный синдикат и всех надо в тюрьму и у всех все конфисковывать!
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15 час.
Валерий Каулин
В этом бизнесе национальность значения не имеет! Как-то едем с начальником производства на его машине, а он на каждой колдобине ругается. Говорю ему: &quot;Вот ты вчера был дома у начальника ДСУ. Дом в три этажа, две котельные, в одной комнате живёт семья таджиков, обслуживающая всё это хозяйство. Если бы он не воровал, ты бы сейчас не ругался.&quot; А этот &quot;товарищ&quot; абсолютно русский!
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6 час.

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