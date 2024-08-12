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Спички - не игрушка

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Время высоких ставок

Время высоких ставок

Автор более года назад в одной из прямых трансляций говорил, что наступит день, когда вой, что Путин и Россия все слили, будет просто до небес — в принципе, именно это мы сейчас и видим в событиях, происходящих в Курской области.

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