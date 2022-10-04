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Илона Маска пригласили в Крым

Илона Маска пригласили в Крым

Американского бизнесмена Илона Маска пригласили в Крым после его высказывания о ситуации на Украине. Об этом рассказал глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель во вторник, 4 октября.

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