Разработана синтетическая сетчатка глаза

В итальянском университете создали искусственный аналог глазной сетчатки.Разработка является биологическим фото электрохимическим транзистором, который состоит из пары тончайших листов проводящего полимерного материала.
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