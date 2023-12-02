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Разработана синтетическая сетчатка глаза

Разработана синтетическая сетчатка глаза

В итальянском университете создали искусственный аналог глазной сетчатки.Разработка является биологическим фото электрохимическим транзистором, который состоит из пары тончайших листов проводящего полимерного материала.

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