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Завершены электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле

Завершены электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле

В Москве завершаются электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле № 3. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили систему управления освещением, заменив 806 старых ламп на светодиодные.

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