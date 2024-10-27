Завершены электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле

В Москве завершаются электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле № 3. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили систему управления освещением, заменив 806 старых ламп на светодиодные.
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