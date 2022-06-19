«Матч ТВ» может показать несколько десятков матчей ФНЛ, превью и программы по итогам туров в новом сезоне

Владелец «Велеса» заявил, что канал «Матч ТВ», вероятно, покажет матчи Олимп-ФНЛ в новом сезоне. «В следующем сезоне европейский футбол вряд ли появится на федеральной кнопке.
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