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«Матч ТВ» может показать несколько десятков матчей ФНЛ, превью и программы по итогам туров в новом сезоне

Владелец «Велеса» заявил, что канал «Матч ТВ», вероятно, покажет матчи Олимп-ФНЛ в новом сезоне. «В следующем сезоне европейский футбол вряд ли появится на федеральной кнопке.

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