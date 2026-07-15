Выступления звезд эстрады и гонку на 1000 км увидят гости юбилейного ГАРАЖ ФЕСТ

пресс-служба автодрома "Игора Драйв" Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 пройдет 18 и 19 июля на знаменитом автодроме под Санкт-Петербургом, объединив профессиональный автоспорт, выставки редких машин и выступления звезд эстрады.
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