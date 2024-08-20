Дайджест дня: Bestune T90 для России, пробка из беспилотников и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания FAW подтвердила скорое появление на российском рынке нового кроссовера Bestune T90.
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