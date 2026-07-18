Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК возбудил дела о терактах после атак вражеских БПЛА на склады Wildberries

СК возбудил дела о терактах после атак вражеских БПЛА на склады Wildberries

Следственный комитет России возбудил уголовное дела по статье о террористическом акте после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области.

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