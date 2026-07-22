В Вельском округе состоятся XI конноспортивные соревнования «Гордость Поморья»

Они пройдут 25 июля на ипподроме Хорошевского коневодческого комплекса АО «Агрофирма «Вельская».Организаторы подготовили обширную программу: зрителей ждут заезды лошадей орловской рысистой породы, выступления русских троек, турниры по конкуру, а также состязания тяжеловозов.
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