Европа усиливает антироссийские санкции себе во вред, тогда как США всегда покупают всё, что им нужно, и где им нужно.
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