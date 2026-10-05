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США будут покупать белорусский калий, и плевать им на Европу – Гайдукевич

США будут покупать белорусский калий, и плевать им на Европу – Гайдукевич

Европа усиливает антироссийские санкции себе во вред, тогда как США всегда покупают всё, что им нужно, и где им нужно.

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