Наследство «Пухляша» Красилова: на что успел заработать артист за короткую жизнь

Танцор, актер, шоумен и певец Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался на 30-м году жизни, прошел только день с публикации первой печальной новости, но журналисты уже считают, какое имущество разделят между собой наследники.
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