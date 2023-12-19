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Наследство «Пухляша» Красилова: на что успел заработать артист за короткую жизнь

Наследство «Пухляша» Красилова: на что успел заработать артист за короткую жизнь

Танцор, актер, шоумен и певец Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался на 30-м году жизни, прошел только день с публикации первой печальной новости, но журналисты уже считают, какое имущество разделят между собой наследники.

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