Лукавая статистика по мигрантам. На проблему указал генерал Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин представил статистику преступлений мигрантов в России, а также тех, кто уже успел получить паспорт.
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