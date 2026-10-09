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Царьград

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Лукавая статистика по мигрантам. На проблему указал генерал Бастрыкин

Лукавая статистика по мигрантам. На проблему указал генерал Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин представил статистику преступлений мигрантов в России, а также тех, кто уже успел получить паспорт.

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