Захарова опубликовала мем с клоуном после заявления Рютте по Украине

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова проиллюстрировала точку зрения Марка Рютте по ситуации на Украине тремя цитатами генерального секретаря НАТО, сопроводив каждую из них изображением клоуна в гриме.