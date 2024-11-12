Захарова опубликовала мем с клоуном после заявления Рютте по Украине

В своем Telegram-канале официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова проиллюстрировала точку зрения Марка Рютте по ситуации на Украине тремя цитатами генерального секретаря НАТО, сопроводив каждую из них изображением клоуна в гриме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии