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Зверев-старший – Александру по ходу матча в Шанхае: «Сильно болит? Откажись тогда уже, что ты мучаешься»

Александр Зверев-старший предложил сыну сняться по ходу четвертого круга «Мастерса» в Шанхае. Немец играет с Александром Бубликом, у них 1:1 по партиям – 7:6(6), 4:6.

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