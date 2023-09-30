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«Я хочу жить за Украину, а не умирать». Владимир Кличко объяснил, почему не участвует в боевых действиях

«Нет, я не готов умереть за Украину. Готов жить за страну. Это сложнее, чем умереть. У нас сейчас нет уверенности, будешь ты жив или здоров.

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