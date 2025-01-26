Россия дала мощный ответ США: запасайтесь свечами на случай отключения света! Ирэн ОрлонскаяРоссия предприняла значительный стратегический шаг в ответ на санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении урановой руды.
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