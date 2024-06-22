Молодогвардеец из Жмеринки

С Владимиром Ивановичем Скоропада мы знакомы давно. Еще в бытность моей работы в отраслевой авиационной прессе доводилось вместе с ним, техническим инспектором труда ЦК профсоюза авиаработников, бывать на предприятиях.
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