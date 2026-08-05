люди, не ругайтесь, берегите кошельки. Житель Петербурга обратился в прокуратуру из-за грубого разговора в сети.
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люди, не ругайтесь, берегите кошельки. Житель Петербурга обратился в прокуратуру из-за грубого разговора в сети.