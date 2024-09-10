В.Путин подмигнул, Р.Эрдоган кивнул, И.Алиев подписал…, в результате армяне в ауте, ЕС в припадке, а в США траур

Meerflieger

"...Из Индии товары должны были морем следовать в ОАЭ, потом направляться в Израиль, а дальше через СА и Иорданию в Грецию..."(с) Автор, ты на карту смотрел? Я уж не говорю о том, чтобы примерно помнить, где какая страна... 😉