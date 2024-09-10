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В.Путин подмигнул, Р.Эрдоган кивнул, И.Алиев подписал…, в результате армяне в ауте, ЕС в припадке, а в США траур

В.Путин подмигнул, Р.Эрдоган кивнул, И.Алиев подписал…, в результате армяне в ауте, ЕС в припадке, а в США траур

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Глобальная шахматная партия всё больше показывает, что преимущество в ней переходит к белым фигурам российского Президента.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Из Индии товары должны были морем следовать в ОАЭ, потом направляться в Израиль, а дальше через СА и Иорданию в Грецию...&quot;(с)   Автор, ты на карту смотрел? Я уж не говорю о том, чтобы примерно помнить, где какая страна... 😉
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9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Поживём увидим. Дал бы бог. Но переиграть шулеров очень сложно. А англосаксы сволочи ещё те.
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Все они одним миром мазаны,знают только команду Фас и рывок поводка на ошейнике.
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7 час.

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