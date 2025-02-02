Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь

Вера Федорова Ну и где тут про "тяжёлый труд"?! Практически любая нормальная жена в законном браке несёт на себе в разы больше, получает зарплату в разы меньше и не стонет, а просто живёт.

Майя Majesty "Интимные отношения с богатым бизнесменом она воспринимает как работу по контракту, и в этих отношениях нет места никаким иным чувствам, кроме прагматизма. " Так это же сами им богатые и предлагают. Соглашаться или нет - их право, ха)) Кто еще в поиске ...вопрос еще тот))