В нашем современном, но, увы, таком несовершенном мире, в последние годы среди представительниц слабого пола прочно закрепился тренд — «найти богатого папика и раскрутить его на сладкую жизнь».
Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь
Комментарии
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Вера Федорова
Ну и где тут про "тяжёлый труд"?! Практически любая нормальная жена в законном браке несёт на себе в разы больше, получает зарплату в разы меньше и не стонет, а просто живёт.
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11 час.
Майя Majesty
"Интимные отношения с богатым бизнесменом она воспринимает как работу по контракту, и в этих отношениях нет места никаким иным чувствам, кроме прагматизма. " Так это же сами им богатые и предлагают. Соглашаться или нет - их право, ха)) Кто еще в поиске ...вопрос еще тот))
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2 час.
Майя Majesty
В семье уважающий и любящий мужчина унижать в приказном порядке женщину не станет. Это нонсенс В данном случае всегда все происходит в приказном порядке. Это разные вещи)) Контракт и есть контракт по обслуживанию населения))))
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2 час.
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