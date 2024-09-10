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Студенты колледжа на Космодемьянских вошли в шорт-лист номинантов биеннале графического дизайна

Студенты и выпускники 2024 года Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова по специальности «Графический дизайнер» приняли участие в X Международной биеннале «Балтийский дизайн 2024» и вошли в шорт–лист категории «Студенты», сообщила администрация колледжа.

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