Студенты колледжа на Космодемьянских вошли в шорт-лист номинантов биеннале графического дизайна

Студенты и выпускники 2024 года Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова по специальности «Графический дизайнер» приняли участие в X Международной биеннале «Балтийский дизайн 2024» и вошли в шорт–лист категории «Студенты», сообщила администрация колледжа.