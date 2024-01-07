Avia.pro - Новости Депутат Государственной Думы и член партии "Единая Россия" Ирек Богуславский провел Новый год в одном из самых роскошных мальдивских отелей, где стоимость проживания составляет около 600 тысяч рублей за сутки.
Депутаты-единоросы в страшное для страны время встречают Новый год на Мальдивах, где только за 1 ночь надо заплатить 600 тыс. руб.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Anatoli Sitnikow
По какому поводу шум-гам? Заработал много денег честным трудом - надо потратить, а то инфляция........
Ответить
8 мин.
Виктор Коряцкий
Конечно не будет, на месте Китая должны были быть мы, посмотрите на Китай и вы увидите что мы потеряли. Если для вас будет откровением то знайте все приватизированные предприятия бывшего СССР ушли вместе с оборудованием туда за копейки, а когда они чуть начали на нашем оборудовании подниматься послали нас подальше. Яночка, социализм это понятия доступные только тем, кому посчастливилось жить при нем, вам это не грозит. Всеми фибрами души пытаюсь донести до вас, как представительнице наших будущих поколений-только социализм и его возрождать вам. (так не хочется, а это чё, а у меня морковка уже и так не пойму где). Так не хочется увидеть тебя возле баков.
Ответить
8 мин.
АЧ
Андрей Чернышев
Патриоты вшивые.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии