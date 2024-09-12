Депутат Госдумы отреагировал на попытку ВСУ захватить буровую вышку в Черном море

Фашиствующие пираты. Именно так назвал ВСУ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя попытку украинской армии захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.
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