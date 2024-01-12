Обвиняемый в покушении на убийство ребёнка в Гатчине мигрант находился в стране незаконно

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство девочки в Гатчине.
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