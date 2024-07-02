Число предприятий по производству продуктов питания выросло на Алтае

Всего в этой сфере в регионе работают 1139 компаний Количество предприятий, занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличилось в Алтайском крае: за шесть месяцев 2024 года было открыто 18 новых производств.
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