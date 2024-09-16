В Челябинске на несколько часов задержали один из авиарейсов в Москву

В Челябинске более чем на 6 часов задержан один из авиарейсов в Москву. Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, борт компании «Аэрофлот», выполняющий рейс №1533, должен был вылететь в столицу сегодня в 7 часов 10 минут по местному времени.
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