Группа исследователей установила, что любой человек может прожить на 20 лет дольше. Для этого требуется лишь немного изменить свой образ жизни.
Ученые назвали 3 привычки, продлевающие жизнь на 20 лет. Они банальны, но работают
Комментарии
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Юрий Слабко
Живите в радости. Ибо радость есть естественное состояние души. Вот вам и третья.
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13 час.
И
Игорь
Эта статья для того, что бы никто не получил информации о привычках и сами начали придумывать ответы?!!!)) А потом автор напишет следующую статью, где изложит привычки, которые придумали читатели!))))
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13 час.
Александр Александров
Читайте источник. Риск сокращения продолжительности жизни несут низкая физическая активность, пристрастие к табаку, плохой сон и чрезмерное употребление алкоголя. Да, эти причины выглядят банальными, однако здесь ученые чуть ли не впервые доказали их вред при помощи столь большой выборки.
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6 час.
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