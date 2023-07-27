TRENDYMEN

39 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Дуракам закон не писан, если писан - то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так.46 лет назад мужч...
  • Александр Александров
    Читайте источник. Риск сокращения продолжительности жизни несут низкая физическая активность, пристрастие к табаку, п...Ученые назвали 3 ...
  • Георгий Михалев
    Идиоты есть везде.46 лет назад мужч...

Ученые назвали 3 привычки, продлевающие жизнь на 20 лет. Они банальны, но работают

Ученые назвали 3 привычки, продлевающие жизнь на 20 лет. Они банальны, но работают

Группа исследователей установила, что любой человек может прожить на 20 лет дольше. Для этого требуется лишь немного изменить свой образ жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Слабко
Живите в радости. Ибо радость есть естественное состояние души. Вот вам и третья.
Ответить
13 час.
И
Игорь
Эта статья для того, что бы никто не получил  информации о привычках и сами начали придумывать ответы?!!!)) А потом автор напишет следующую статью, где изложит привычки, которые придумали читатели!))))
Ответить
13 час.
Александр Александров
Читайте источник. Риск сокращения продолжительности жизни несут низкая физическая активность, пристрастие к табаку, плохой сон и чрезмерное употребление алкоголя. Да, эти причины выглядят банальными, однако здесь ученые чуть ли не впервые доказали их вред при помощи столь большой выборки.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх