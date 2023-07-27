Ученые назвали 3 привычки, продлевающие жизнь на 20 лет. Они банальны, но работают

Юрий Слабко Живите в радости. Ибо радость есть естественное состояние души. Вот вам и третья.

И Игорь Эта статья для того, что бы никто не получил информации о привычках и сами начали придумывать ответы?!!!)) А потом автор напишет следующую статью, где изложит привычки, которые придумали читатели!))))