В Москве задержали организатора ЛГБТ*-туров

В Москве был задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел», который обвиняется в организации ЛГБТ*-путешествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории страны) по России и за границу.
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