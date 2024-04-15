Пять человек арестовано после аварии на фуникулере в Турции

В минувшее воскресенье суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек и пострадали 17, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Турции Йылмаз Тунч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии