Пять человек арестовано после аварии на фуникулере в Турции

В минувшее воскресенье суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек и пострадали 17, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Турции Йылмаз Тунч.