Челябинские чиновники обещают начать растапливать снег. Но не раньше 2026 года

В мэрии Челябинска анонсировали строительство новой снегосвалки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специализированный полигон для складирования и утилизации снежных масс в перспективе заменит все временные площадки.
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