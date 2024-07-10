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Челябинские чиновники обещают начать растапливать снег. Но не раньше 2026 года

Челябинские чиновники обещают начать растапливать снег. Но не раньше 2026 года

В мэрии Челябинска анонсировали строительство новой снегосвалки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специализированный полигон для складирования и утилизации снежных масс в перспективе заменит все временные площадки.

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