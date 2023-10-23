РБК: банки оказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Представители российской банковской отрасли дали отрицательный отзыв на законопроект, который даст сотрудников силовых ведомств доступ к данным клиентов финансовых организаций, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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