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«Уимблдон»-2024 – первый ТБШ в Открытой эре, где не было ни одной баранки в мужской одиночке

«Уимблдон»-2024 – первый ТБШ в Открытой эре, где не было ни одной баранки в мужской одиночке

Ни один сет мужского одиночного разряда «Уимблдона» не закончился со счетом 6:0. Во всех сетах в 127 матчах турнира этого года геймы выигрывали оба соперника.

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