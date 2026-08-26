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SPLETNIK

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"Должны быть границы". Елена Товстик раскритиковала Ксению Собчак за интервью с её экс-любовницей*

"Должны быть границы". Елена Товстик раскритиковала Ксению Собчак за интервью с её экс-любовницей*

Бывшая жена Романа Товстика Елена раскритиковала Ксению Собчак за интервью с Марией Эстер-Трубицыной — их с Романом экс-любовницей*.

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