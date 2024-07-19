Крымчане стали чаще прибегать к услугам кремации своих умерших родственников

В Крыму за прошлый год умерло 21 673 человека. Земли под захоронения остаётся всё меньше. Частично решить эту проблему поможет строительство колумбариев, рассказал в интервью «Крымской газете» ритуальный агент Никита Зайцев.
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