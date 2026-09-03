Охотовед Кречмар призвал не ходить в лес при бескормице у медведей

Охотовед Михаил Кречмар посоветовал не посещать места обитания медведей при недостатке кормов. В Красноярском крае после нападения хищника погибли две женщины, сообщает «Царьград» .
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