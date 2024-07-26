Китайские машины стали продаваться в два раза лучше продукции «АвтоВАЗа»

«Автостат»: китайские автомобили обгонят модели из США и Франции за пару лет За первые полгода в России продано около 700 тысяч новых легковых автомобилей, из них на модели «АвтоВАЗа» пришлось порядка 200 тысяч, а на китайские машины — более 400 тысяч.