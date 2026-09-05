Песня Захаровой «Взлетаем на грозу» появилась на музыкальных платформах

Песня «Взлетаем на грозу» на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стала доступна на музыкальных стриминговых сервисах.
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