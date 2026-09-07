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Татарстанда 21 градуска кадәр җылы булуы һәм кыска вакытлы яңгырлар көтелә

Татарстанда 21 градуска кадәр җылы булуы һәм кыска вакытлы яңгырлар көтелә

Бүген республикада аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән, көндез күпчелек районнарда яңгыр явачак. Төнлә һәм иртән томан булуы ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.

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