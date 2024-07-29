Стартовал новый выпуск "Большой викторины" в рамках проекта "Активный гражданин"

В Москве в рамках проекта "Активный гражданин" стартовал новый выпуск "Большой викторины". На этот раз ее тематика связана со знакомством жителей города с парками нового административного округа - Троицким и Новомосковским.
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