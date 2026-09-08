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Расписание четвертьфиналов US Open-2026

Четвертьфиналы US Open 2026 пройдут 8 и 9 сентября в Нью-Йорке. У мужчин Карен Хачанов впервые сыграет с Александром Блоксом .

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