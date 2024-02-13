Журналист Авва: Финляндию превратят в военную базу США против России

Финляндия выбрала нового президента — им стал Александр Стубб. Когда-то он выступал за введение безвизового режима с Россией и был против санкций, а сейчас обещает полностью прекратить контакты с соседней страной и размышляет над размещением американского ядерного оружия.
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