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Донецкая группа новостей

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Четвёртый день идёт вода по ниточке, начиная с 20.00 Растрелли 7 - 4 этажи сидят без воды. Дайте давление больше, да что же это такое? Дайте постира...

Четвёртый день идёт вода по ниточке, начиная с 20.00 Растрелли 7 - 4 этажи сидят без воды. Дайте давление больше, да что же это такое? Дайте постира...

Четвёртый день идёт вода по ниточке, начиная с 20.00 Растрелли 7 - 4 этажи сидят без воды. Дайте давление больше, да что же это такое? Дайте постирать людям, покупаться.

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