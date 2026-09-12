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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев толкнул Фассона в спину, защитник «Локо» врезался во вратаря Митрюшкина. Рабинер написал: «Подлое действие, мог травмировать обоих»

Журналист Игорь Рабинер назвал «подлым» поведение нападающего « Зенита » Александра Соболева в матче 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ против « Локомотива ».

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