Посол Антонов назвал реакцию властей США на смерть Навального* «потоком желчи»

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал реакцию властей Соединенных Штатов на смерть оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, «потоком желчи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии