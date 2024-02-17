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Посол Антонов назвал реакцию властей США на смерть Навального* «потоком желчи»

Посол Антонов назвал реакцию властей США на смерть Навального* «потоком желчи»

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал реакцию властей Соединенных Штатов на смерть оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, «потоком желчи».

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