🚰 Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Феодосии, которая оставила больше 50 улиц без воды Ведомство организовало проверку.
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🚰 Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Феодосии, которая оставила больше 50 улиц без воды Ведомство организовало проверку.