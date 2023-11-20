Жители уральского городка год не могу вернуть свое золото

Жители уральского городка Карталы уже год не могу вернуть свое золото. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ювелирный салон «Ларец» горожане обращались по разным причинам: починить цепочку, переплавить старые кольца и сделать новые украшения, вставить или заменить выпавший камень.