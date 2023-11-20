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Жители уральского городка год не могу вернуть свое золото

Жители уральского городка год не могу вернуть свое золото

Жители уральского городка Карталы уже год не могу вернуть свое золото. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ювелирный салон «Ларец» горожане обращались по разным причинам: починить цепочку, переплавить старые кольца и сделать новые украшения, вставить или заменить выпавший камень.

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