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Во многих странах жестокие видеоигры запрещены и никто над этим не смеется

Во многих странах жестокие видеоигры запрещены и никто над этим не смеется

Анастасия Миронова Обсуждают пермскую трагедию. Глава СК традиционно заявил, что во всем виноват интернет и игры, из-за которых у людей меняется чувство реальности.

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ГусЕна
На мой азгляд , нужно менять законодательство в отношении мониторинга психиатрического здороаья населения. В том числе, принудительная госпитализация.
Анатолий Селиванов
видеоигры (стрелялки и гонки, а так же тому подобное - это Игровая Наркозависимость) и ее так же нужно исключать из Интернета (блокировками и тому подобное).............
вячеслав харченко
Это дерьмо на playstation , Xbox, продается свободно в магазинах с пометкой 18+, но никто на это не обращает внимания, продадут любому, хотя дороговато, что касаемо интернета, тут вообще нет никаких ограничений, скачивай и молоти сколько хошь, вся ответственность , в этом случае , лежит на родителях, они просто не понимают, в основном, мамаши, поскольку они далеки от этого, у них в голове только инстаграммы, какой чудовищный вред наносится психике ребёнка, вся надежда на отцов, пусть контролируют своих пацанов.

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