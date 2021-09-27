Во многих странах жестокие видеоигры запрещены и никто над этим не смеется

Анастасия Миронова Обсуждают пермскую трагедию. Глава СК традиционно заявил, что во всем виноват интернет и игры, из-за которых у людей меняется чувство реальности.
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