FTimes

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Подох....это очень хорошо! А в счет убытков от его деяний все его имущество в России надо конфисковать в пользу госуд...Кому и какое насл...
  • Ed
    Желание обгадить непонятое и представить дефектным и есть первейший неизбежный признак дерьмоидиотаШесть мифов о сов...
  • Zoia Goldshtab
    Как и всегда ни о чем.....Что предсказала Р...

Тотальный диктант-2024: дата проведения и особенности

Тотальный диктант-2024: дата проведения и особенности

Тотальный диктант-2024: дата проведения и особенности Елена ГалицкаяВ 2024 году тотальный диктант готовится отметить свой 20-й юбилей, и ожидания от этой просветительской акции высоки, как никогда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх