Тотальный диктант-2024: дата проведения и особенности Елена ГалицкаяВ 2024 году тотальный диктант готовится отметить свой 20-й юбилей, и ожидания от этой просветительской акции высоки, как никогда.
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